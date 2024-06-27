В Подмосковье на торги выставлены помещения под коммерцию

В Подмосковье на торги выставлены помещения под коммерцию общей площадью 2,7 тыс. кв. метров в одном из зданий бывшего комплекса издательства «Наука» в Люберцах, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Торги состоятся 2 августа. Начальная цена лота — 72,82 млн рублей.

Нежилые помещения находятся в подвале и на нескольких этажах здания по адресу: Октябрьский пр-т, д. 403. Ранее здесь и в соседних зданиях располагался производственно-полиграфический и книгораспространительский центр «Наука». В ближайшем окружении — жилая, общественно-деловая, производственная и коммерческая застройка.

Объект обладает хорошей транспортной доступностью. В 127 метрах находится остановка общественного транспорта «ВИНИТИ». Расстояние до железнодорожной станции Панки Казанского направления составляет около 1,7 км, станция метро «Котельники» находится в 5 км. Подъезд на автотранспорте из Москвы возможен по Октябрьскому проспекту и Новорязанскому шоссе — расстояние от МКАД составляет около 7 км.

В марте 2023 года ДОМ.РФ уже реализовал за 314,17 млн рублей большую часть имущественного комплекса бывшего центра «Наука» в Люберцах. В состав лота входили 2,75 га земли и 27,2 тыс. кв. метров нежилых помещений. На их месте предполагалось построить жилье.

ДОМ.РФ ведет активную деятельность по развитию неиспользуемых федеральных земель и объектов в Московской области. Так, в июне за 236,35 млн рублей был продан имущественный комплекс неподалеку от Ногинска под размещение склада или производства.

Дополнительная информация и инструкции по подаче заявок на участие в торгах размещены на официальном сайте ДОМ.РФ в разделе «Список торгов».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.