В Подмосковье на торги выставили более 140 новых объектов за неделю

В период с 12 по 16 мая комитетом по конкурентной политике Московской области на торги выставлен 141 объект, из которых 116 земельных участков в аренду, 21 земельный участок на продажу, 2 нежилых помещения в аренду, 1 нежилое помещение на продажу и 1 лот на продажу земельного участка со зданием. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

Земельные участки для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) и личного подсобного хозяйства (ЛПХ) подходят для возведения частного дома. Так, в Рузском муниципальном округе продается земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства, площадью 15 соток, расположенный в деревне Рыбушкино. Начальная цена — 919 473,7 руб. В муниципальном округе Истра в аренду можно взять земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства, площадью 21 сотка, расположенный в д. Шапково. Срок аренды 20 лет. Начальная цена ежегодной аренды — 200 000 руб./год.

Для бизнеса также есть большой выбор предложений: в центре Истры сдается в аренду помещение площадью 128,20 кв.м, в муниципальном округе Шаховская можно арендовать земельный участок площадью 6 га под пищевую промышленность, а в Рузском — на торгах земельный участок 8 соток в аренду под объекты дорожного сервиса.

Основный принцип — во время аукциона предложить наиболее высокую цену среди участников, чтобы стать победителем.

Выбрать участок или коммерческую недвижимость можно на интерактивной карте единого портала торгов Московской области. Все торги в Подмосковье проводятся в электронной форме. Для участия обязательно потребуется получить усиленную квалифицированную электронную подпись в любом из аккредитованных удостоверяющих центров.

Обзоры законодательства (44-ФЗ, 223-ФЗ, ЗИТ) и полезные пошаговые инструкции по участию в земельно-имущественных торгах Подмосковья регулярно размещаются в телеграм-канале комитета по конкурентной политике Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.