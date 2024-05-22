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В Подмосковье на торги выставили 112 лотов за неделю

На минувшей неделе в Московской области на торги выставили 112 объектов, из которых: 89 земельных участков в аренду, 15 земельных участков на продажу, 6 нежилых помещений в аренду. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Наибольшее количество лотов было выставлено на торги в городских округах Воскресенск, Павлово-Посадский округ, Раменский округ. Так, в заявочной кампании в:

Воскресенске – 23 лотов;

Павлово-Посадском округе — 39 лотов;

Раменском округе — 68 лотов.

В городском округе Воскресенск, например, в аренду можно взять земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства, площадью 17 соток, расположенный в деревне Гостилово. Срок аренды — 20 лет. Начальная цена — 60 983,12 руб/год.

В Павлово-Посадском округе в аренду можно взять земельный участок площадью 6 соток для индивидуального жилищного строительства, расположенный в деревне Назарьево. Срок аренды — 20 лет. Начальная цена — 301 007,78 руб.

В Раменском округе в собственность можно приобрести 11 объектов имущества площадью 5 935,20 кв. м с земельным участком площадью 161 752 кв. м под склады, расположенное в Раменском округе, деревня Донино. Начальная цена — 399 457 600 руб.

С начала года передано на аукционе в:

в округе Воскресенск в аренду взято 80 земельных участков, в собственность — 6 земельных участков;

в Павлово-Посадском округе в аренду взято 14 земельных участков, в собственность — 18 земельных участков;

в Раменском округе в аренду взято 30 земельных участков, в собственность — 1 земельный участок.

Основной принцип торгов — во время аукциона предложить наиболее высокую цену среди участников, чтобы стать победителем. Все торги в области проводятся в электронной форме. Для участия в аукционе необходимо получить цифровую подпись в одном из аккредитованных центров, загрузить на электронную площадку требуемые документы, внести задаток и подать заявку.

Выбрать участок или коммерческую недвижимость можно на интерактивной карте Портала ЕАСУЗ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.