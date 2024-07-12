В Подмосковье на торгах реализован самый бюджетный участок за 25 тыс рублей

С 1 июля по 5 июля 2024 года в Подмосковье на торгах был реализован самый бюджетный лот в Серебряных Прудах. Земельный участок подходит для ведения личного подсобного хозяйства. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

Стартовая цена 12 978,6 руб. / в год. В ходе торгов итоговый размер аренды увеличился в 2 раза и составил 25 437,80 руб. / в год.

Случаи, когда стоимость земельного участка на торгах в Подмосковье остается неизменной или повышается незначительно, фиксируются еженедельно комитетом по конкурентной политике.

Найти доступные лоты можно на едином портале торгов. Так, например, на сегодняшний день в г. о. Серебряные Пруды есть 11 предложений по аренде земли под постройку частного дома.

Также в Telegram-канале комитета по конкурентной политике Московской области @konkurenTEAM ежедневно публикуется подборка актуальных лотов, информация о том, какие торги проводятся в Подмосковье, где найти имущество или земельные участки, выставленные на торги и как подать заявку для участия в аукционах.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области.

По словам главы региона, они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.