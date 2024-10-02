В Подмосковье на кадастр поставлены два детских сада

Управлением Росреестра по Московской области присвоены кадастровые номера двум детским садам, рассчитанным на 575 воспитанников, расположенным в городских округах Люберцы и Балашиха. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Новый трехэтажный детский сад расположен в ЖК «Жулебино парк» городского округа Люберцы общей площадью около 5 000 кв.м рассчитан на 350 воспитанников. В детском саду смогут единовременно пребывать 14 групп детей от двух до семи лет.

Новый дошкольный объект расположен в ЖК «Новгород Павлино» городского округа Балашиха общей площадью более 3 500 кв.м состоит из нескольких функциональных блоков от одного до трех этажей и рассчитан на 225 воспитанников. ЖК «Новоград Павлино» находится в 13 километрах от МКАД в окружении трех лесопарков — Павлинского, Салтыковского и Ольгинского.

Строительство объектов осуществлялось в рамках реализации проекта «Комплексное развитие территории».

«В Подмосковье интенсивно развивается современная социальная инфраструктура, создается комфортная и доступная среда для жителей региона. Строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников и воспитанников в регионе постоянно растет. Новые объекты, включая школы и детские дошкольные учреждения, позволят гражданам получать образовательные услуги, в шаговой доступности от дома», — отметила заместитель руководителя управления Росреестра по Московской области Дарья Проникова.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям рассказал о строительстве детских садов и школ в регионе.

«Каждый год, я это часто говорю, мы строим детские сады — 30 детских садов и 35 школ. Каждый год стараемся их строить больше, мы ушли в формат и видим эффект, когда школа строится на 2-2,5 тыс. с дошкольным отделением», — сказал Воробьев.