В Подмосковье на аукцион выставили помещения под коммерцию и площадки под застройку

ДОМ.РФ предлагает инвесторам несколько объектов в Московской области. В Ленинском округе на аукцион выставлен участок под индивидуальное жилищное строительство, в Сергиево-Посадском городском округе — участок под строительство малоэтажного микрорайона. Также пройдет аукцион по продаже помещений под коммерцию в городе Электроугли. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

В Ленинском округе инвесторам предлагается участок 0,92 га на территории с. п. Булатниковское, вблизи дер. Жабкино, уч. 3, под строительство частного жилья. Градпотенциал площадки составляет 1,75 тыс. кв. м. Окружение представлено частными жилыми домами, малоэтажным мкр. Булатниково и строящимся коттеджным поселком. В 1,6 км реализуется проект еще одного жилого комплекса. В 2 км — Булатниковский пруд на р. Битца, с пляжем, гостиницами и санаториями поблизости. До ближайшей школы — 3,5 км, в 2,2 км — станция МЦД-2 Битца. Рядом — крупный торговый кластер с ТЦ и строительным рынком. Станция метро «Аннино» — в 9 км. Расстояние до выезда на МКАД составляет 4 км. Заявки на участие в торгах принимаются до 30 июня.

В г. Электроугли на торги выставлены помещения общей площадью 1,4 тыс. кв. м. Они находятся в подвале и на первом этаже жилого дома 1977 года постройки, по адресу: мкр. Светлый, дом № 22. У помещений есть отдельный вход. Окружение представлено многоквартирной жилой застройкой, социальными объектами и гаражами. В 70 м проходит Носовихинское шоссе, выезд на которое расположен в 250 м. Ближайшая остановка общественного транспорта «33-й километр» — в 210 м, одноименная железнодорожная станция в 410 м. Расстояние до выезда на платную трассу М-12 составляет 2,8 км, до МКАД — около 28 км. Прием заявок на участие в аукционе завершается 30 июня.

В Сергиево-Посадском округе продается участок 21,46 га под строительство малоэтажного микрорайона. Градпотенциал площадки составляет 87,56 тыс. кв. м жилья, она находится к западу от деревни Высоково, уч. 28. Окружение представлено частными жилыми домами, незастроенной территорией и лесным массивом. Остановка общественного транспорта «Высоково» — в 1,6 км. Расстояние до выезда на Ярославское ш. составляет 2,3 км, до центра Сергиева Посада — 10 км. Потенциальные участники торгов могут подать заявку до 21 июля.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что многие мечтают жить в частном доме на земле, но без государственной программы реализовать это желание крайне сложно. Поэтому любое участие государства, федеральных или региональных органов власти очень важно для ИЖС.

«У нас есть ряд проектов, которые мы реализуем. Их порядка 10, и они есть не только у нас в регионе. Их прелесть в том, что это не просто хаотичная застройка. Это индивидуальные дома с возможностью организации работы, открытия малого бизнеса, школ, поликлиник», — рассказал Воробьев.