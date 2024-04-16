В Подмосковье к 1 сентября капитально отремонтируют 64 объекта образования

В Московской области продолжается масштабная программа капитального ремонта объектов образования. К началу нового учебного года после капитального ремонта откроют свои двери 41 школа и 23 детских садах, сообщила пресс-служба регионального министерства строительного комплекса.

Работы по обновлению учреждений образования ведутся в 36 городских округах.

«В настоящее время на всех объектах завершаются работы по демонтажу внутренних конструкций, подрядчики ведут общестроительные работы, замену инженерных сетей», — уточняется в сообщении.

Комплекс работ по капитальному ремонту включает ремонт фасада и кровли, замену оконных блоков, инженерных коммуникаций и обновление внутренней отделки, а также благоустройство территории. В зданиях появится новая мебель и современное оборудование, системы навигации.

В обновленных учебных учреждениях будет создана комфортная и безопасная образовательная среда, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья. Школьные пространства обновляют с учетом возрастных особенностей и потребностей детей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.