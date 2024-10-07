В Подмосковье из аварийного жилья в новое переедут порядка 89 тыс человек

Реновация Подмосковья — переселение из ветхого и аварийного жилья за счет инвестора в рамках комплексного развития территорий (КРТ). Сейчас в работе 304 проекта реновации, общей площадью переселения 2,2 миллиона кв. метров. Из безнадежно устаревшего жилья в современное и комфортное со всей необходимой инфраструктурой переедет более 89 тысяч человек, сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

Цель реновации — расселить людей из ветхого и аварийного фонда, создать комфортные условия проживания со всей необходимой инфраструктурой и качественно обновить городские территории.

Первые проекты в регионе были запущены в 2021 году в Мытищах и Раменском. Опережающими темпами идет переселение — 295 человек из 9 ветхих и аварийных домов уже получили новые квартиры и отпраздновали новоселье.

Сейчас в Подмосковье дан старт 17 проектам реновации — в Балашихе, Раменском, Пушкинском, Мытищах, Королеве, Подольске, Химках, Одинцове, Дубне, Наро-Фоминске и Фрязине. Это позволит переселить более 10 тысяч человек в современное новое жилье.

До конца года планируется запустить еще 21 проект, по которым расселят более 9 тысяч жителей. В планах привести в порядок более 451 гектаров, заброшенных промзон и неэффективно используемых территорий. Благодаря их более рациональному использованию жители Подмосковья получат городские кварталы со сбалансированной застройкой.

В Московской области девелоперы вместе с жилыми домами строят всю необходимую инфраструктуру в рамках комплексного развития территорий.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ставит задачу ускорить темпы переселения жителей из аварийных домов. В первую очередь, это стало возможно за счет использования жилищных сертификатов.