В Подмосковье набирает обороты программа реновации — переселение из ветхого и аварийного жилья за счет инвестора в рамках комплексного развития территорий. Цель реновации — расселить людей из ветхого и аварийного фонда, создать комфортные условия проживания со всей необходимой инфраструктурой и качественно обновить городские территории, сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

Сейчас в работе 206 проектов реновации, общей площадью переселения 2 млн кв. метров. Из безнадежно устаревшего ветхого и аварийного жилья в современное и комфортное со всей необходимой инфраструктурой переедет более 80 тысяч человек.

Первые проекты в регионе были запущены в 2021 году в Мытищах и Раменском округе. Опережающими темпами идет переселение — 295 человек из 9 ветхих и аварийных домов уже получили новые квартиры и отпраздновали новоселье.

Сейчас в Подмосковье дан старт 16 проектам реновации — в Балашихе, Раменском округе, округе Пушкинский, Мытищах, Королеве, Подольске, Химках, Одинцове, Дубне и Наро-Фоминске. Это позволит переселить более 9 тысяч человек в современное новое жилье.

До конца года планируется запустить еще 24 проекта, по которым расселят более 12 тысяч жителей. В планах привести в порядок более 650 гектаров, заброшенных промзон и неэффективно используемых территорий. Благодаря их более рациональному использованию жители Подмосковья получат городские кварталы со сбалансированной застройкой.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ставит задачу ускорить темпы переселения жителей из аварийных домов. В первую очередь, это стало возможно за счет использования жилищных сертификатов.