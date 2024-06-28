В Подмосковье дали рекомендации для безопасности квартиры во время отпуска

В Подмосковье подготовили важные рекомендации для тех, кто временно покидает свою квартиру. Их соблюдение поможет обезопасить жилье в период отсутствия, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

«Собираясь в поездку даже на короткий промежуток времени, важно помнить, что в ваше отсутствие могут возникнуть непредвиденные ситуации, такие как пожар или потоп. Следование простым правилам не только поможет сберечь ваше имущество, но и избавит вас от беспокойств о возможных проблемах, которые могут произойти без вашего контроля», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья Владислав Мурашов.

Для того, чтобы обезопасить квартиру на время отсутствия, следует выполнить следующие действия: перед отъездом проверить, что все окна, форточки, балконы и двери надежно закрыты; отключить все электроприборы из розеток, чтобы избежать возможных коротких замыканий или пожаров, и снизить расход энергии; избавиться от мусора, чтобы избежать неприятных запахов и привлечения «нежелательных гостей»; перекрыть воду — это позволит избежать аварийных ситуаций с водоснабжением; проверить и перекрыть газовое оборудование, если оно есть в жилье; перекрыть газовые краны у плиты и котла нагревания.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.