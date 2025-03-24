В Подмосковье более 220 человек расселили из аварийного жилфонда за неделю

На прошедшей неделе в Подмосковье из аварийного жилищного фонда расселены 222 человека из 94 жилых помещений, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса региона.

Общая площадь расселенных помещений составила 38 069,5 кв. м. Гражданам предоставлены жилые помещения в домах-новостройках, выплачена выкупная стоимость, закуплены квартиры на вторичном рынке.

Расселение проводилось в в18 городских округах: Богородский, Воскресенск, Дмитровский, Дубна, Егорьевск, Жуковский, Коломна, Лосино-Петровский, Орехово-Зуевский, Подольск, Пушкинский, Серпухов, Сергиево-Посадский, Солнечногорск, Ступино, Талдомский, Шатура, Шаховская.

Работа по расселению аварийного жилья продолжается в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Национальный проект представляет собой комплекс системных мер, формирующий комплексную жилищную, транспортную, социальную, коммунальную инфраструктуру. В рамках национального проекта предусмотрена реализация 12 федеральных проектов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал важной темой реновацию, расселение аварийного жилья.

«Еще одна важная тема — это реновация, расселение аварийного жилья. Это всегда очень беспокоит людей, которые живут в ветхих домах», — сказал губернатор.