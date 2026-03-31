В Подмосковье 31 марта возобновят выдачу сертификатов для переселенцев

Программа выдачи жилищных сертификатов для переселения из аварийного фонда стартует в Московской области с 31 марта 2026 года. Собственники и наниматели смогут выбрать квартиру в новостройке в любом округе региона при соблюдении установленных условий, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Собственники аварийного жилья и наниматели по договорам соцнайма могут подать заявление в администрацию своего округа до 1 июля 2026 года. При соблюдении всех требований соглашение заключат до 1 августа, а до 1 октября участники программы должны выбрать подходящий вариант жилья в любом муниципалитете Подмосковья. Это может быть готовая квартира, жилье в строящемся доме со сроком ввода до конца 2027 года или первоначальный взнос по ипотеке.

Размер выплаты рассчитывается исходя из 181 759 рублей за 1 кв. м, умноженных на фактическую площадь, но не менее 28 кв. м. Средства предоставляют в виде сертификата, который можно использовать только на территории Московской области. Если суммы не хватает, разницу участник доплачивает самостоятельно. Новое жилье оформляется в собственность, при этом до переезда семьи продолжают проживать по прежнему адресу.

«Главная задача программы — не просто переселить людей из аварийного жилья, а дать им возможность самостоятельно выбрать достойные условия. Жилищный сертификат — это максимально гибкий инструмент, его использование существенно ускоряет процесс переселения из аварийного жилья. Сделать это можно практически за 1 месяц», — рассказал министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский.

Получить сертификат могут жители региона, чьи дома признаны аварийными и включены в госпрограмму расселения. Право собственности должно быть оформлено до признания дома аварийным, за исключением наследственных случаев. У заявителя не должно быть другого жилья на момент признания дома аварийным, а ранее субсидия на переселение не предоставлялась.

В 2025 году по программе расселили более 90 тыс. кв. м аварийного жилья, новые квартиры получили около 5 тыс. человек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что программа сертификатов по переселению из аварийного жилья оказалось удобной и оперативной.

«Вы знаете, что мы первыми из регионов предложили сертификаты, которые позволяют человеку свободу выбора в части географической возможности приобрести жилье. <…> Мы ее (программу — ред.) дальше продолжаем», — добавил Воробьев.