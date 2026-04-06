В Подмосковье 24 апреля разыграют три усадьбы для инвесторов

Конкурс на право владения тремя подмосковными усадьбами пройдет 24 апреля на площадке «РТС-Тендер». Инвесторам предложат объекты культурного наследия в округах Ступино и Щелково с условием обязательной реставрации, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

На торги выставлены усадьбы «Богородское» и «Алешково» в городском округе Ступино, а также больничный комплекс усадьбы «Гребнево» в округе Щелково. Организатором выступает комитет по конкурентной политике Московской области. Заявки на участие по всем трем лотам принимаются до 9 апреля.

Объекты передаются инвесторам по программе восстановления памятников культуры за 1 рубль. Обязательное условие — проведение реставрации. Земельные участки под усадьбами предоставляются в аренду за 1 рубль в год на весь период работ.

Усадьба «Алешково» конца XVIII — начала XIX века включает семь зданий общей площадью 1 546,7 кв. м и участок 9,4 га. «Богородское» XVIII–XIX веков состоит из главного дома и трех флигелей площадью 527,5 кв. м на участке 3,77 га. Больничный комплекс «Гребнево», сформированный в конце XVIII — начале XIX века, объединяет пять строений площадью 1 025,9 кв. м на участке 1 га.

Министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов отметил, что крупные имущественные комплексы могут стать основой для туристических проектов. Он добавил, что новый подход реализуется в рамках поручений президента России по сохранению объектов культурного наследия, утвержденных в 2024 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил меценатов за возрождение памятников.

«Все, что связано с историей, нашей культурой, традициями, наследием, мы сегодня видим в воссозданном виде. Я хотел бы сказать спасибо меценатам и всем добрым людям, которые участвуют в возрождении наших святынь, памятников, тем, кто принимал участие и сопровождал этот проект», — отметил губернатор региона.