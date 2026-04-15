В Петербурге заключили 14,8 тыс сделок с жильем

В первом квартале 2026 года в Петербурге оформили 14,8 тыс. договоров купли-продажи жилья — на 1,4 тыс. больше, чем годом ранее. Вторичный рынок усиливает позиции на фоне ценовой разницы и изменений в ипотеке, сообщает «Бриф24» .

Рост на вторичном рынке начался во второй половине 2025 года и продолжился в 2026-м. В марте число сделок увеличилось на 24% в Петербурге и на 39% в Ленинградской области по сравнению с прошлым годом. Город входит в тройку лидеров по количеству сделок, уступая только Москве и Подмосковью.

В Ленинградской области продажи также растут, а разрыв с Петербургом сокращается: если раньше сделок в городе было почти втрое больше, то теперь — в 2,3 раза. Доля ипотечных операций на вторичном рынке выросла до 31% в Петербурге и до 34% в области.

Средняя цена «квадрата» в городе достигла 272 тыс. рублей (+16% за год), в области — 119 тыс. рублей (+2%). При этом готовое жилье дешевле новостроек: на 6% в Петербурге и на 32% в области.

«Покупатели сравнивают предложения на первичном и вторичном рынках, а часть спроса смещается в сторону готового жилья на фоне ценовой разницы», — отметил управляющий директор направления вторичной и загородной недвижимости Авито Недвижимости Сергей Еремкин.

По данным компании, 54% клиентов используют средства от продажи прежней квартиры для покупки новой, формируя цепочки сделок. На этом фоне рынок новостроек в марте показал снижение по договорам долевого участия — на 18% в Петербурге и на 19% в области к февралю, однако квартальные показатели остаются выше прошлогодних.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.