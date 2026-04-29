В Петербурге к 2028 году построят премиальный квартал на Мытном дворе

В Петербурге на территории исторического комплекса Мытного двора создадут жилой квартал премиум-класса с реставрацией памятника архитектуры. Завершить проект планируют к 2028 году, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Проект предусматривает восстановление объекта культурного наследия и строительство новых малоэтажных корпусов высотой до четырех этажей. В квартале оборудуют закрытый двор, подземный паркинг, сервисные и детские пространства, коммерческие помещения, биохакинг-центр и рестораны. Первые этажи исторического здания отведут под коммерцию.

Генеральный директор компании-девелопера Юрий Грудин заявил, что проект направлен на возрождение знаковой городской локации.

«Для нас принципиально важно сохранить историческую идентичность этого места и при этом наполнить его современными смыслами, архитектурой и сервисами. Мы бережно восстанавливаем здание Мытного двора, интегрируя его в новую жилую среду. Наша цель – создать уникальный для Петербурга проект, сочетающий культурное наследие, технологичность и уровень комфорта премиум-класса», – поделился подробностями Юрий Грудин.

В комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры сообщили, что в 2025 году была подготовлена документация на консервацию и противоаварийные работы. В феврале 2026 года КГИОП выдал разрешение на ремонтно-реставрационные работы и приспособление здания под многоквартирный дом со встроенными общественными помещениями.

