сегодня в 11:28

В Орехово-Зуеве начали реализацию проекта смарт-отеля на территории лагеря «Дружба»

На территории бывшего детского лагеря «Дружба» вблизи деревни Щербинино Орехово-Зуевского городского округа стартовала реализация проекта в сфере туризма. Компания «ОКС Смарт Орехово» намерена создать современный комплекс для активного отдыха на площади 5 га, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Проект включает строительство 16 комфортабельных номеров, 40 модульных коттеджей, ресторана, бассейна, инфраструктуры для отдыха взрослых и детей. Объем инвестиций составит около 500 млн рублей.

Заместитель главы Орехово-Зуевского округа Ирина Говорова провела встречу с руководителем компании для обсуждения планов по строительству объекта, подключению инженерной инфраструктуры и получению мер государственной поддержки в сфере туризма.

Раннее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что регион заинтересован в открытии новых отелей, создании мест отдыха, развитии музеев.