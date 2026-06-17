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В Орехово-Зуеве капремонт школы № 16 выполнен на 60%

Капитальный ремонт средней школы № 16 на улице Мадонской в Орехово-Зуевском округе завершен на 60%. Работы ведутся по госпрограмме Московской области в рамках нацпроекта «Молодежь и дети», сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в здании площадью 7 048 кв. м. На объекте задействованы 70 рабочих и одна единица спецтехники. Строители выполняют общестроительные и отделочные работы, ремонтируют кровлю и фасад, монтируют инженерные коммуникации.

«В настоящее время на объекте 70 рабочих и 1 единица спецтехники. Ведутся общестроительные и отделочные работы, осуществляется ремонт кровли и фасада, монтаж инженерных коммуникаций», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе капремонта предусмотрены внутренние отделочные работы, устройство входных групп, замена инженерных коммуникаций и сантехники. Также обновят фасад и кровлю, для учеников закупят новую мебель и оборудование. Открытие обновленной школы запланировано на 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказывал, что в области каждый год капитально ремонтируют порядка 60 школ, актуальность данной темы не уменьшается.

«Это президентская инициатива. Мы 62-65 школ каждый год ремонтируем», — уточнил Воробьев.