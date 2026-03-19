В округе Шатура начали строить котельную в поселке ЦУС «Мир»

Строительство блочно-модульной котельной мощностью 10 МВт стартовало 18 марта в поселке ЦУС «Мир» муниципального округа Шатура. Подрядчик приступил к подготовке площадки и демонтажу старых сооружений, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На начальном этапе подрядная организация готовит территорию к основным работам. Специалисты расчищают участок от снега и мусора, устанавливают ограждение по периметру строительной зоны, а также демонтируют устаревшие объекты, включая здание мазутной и недостроенной котельной. Параллельно ведется вынос проектных решений в натуру — на местности определяются точные координаты будущих сооружений.

