В округе Шаховская 14–18 сентября сдали в аренду самый дешевый участок недели

Участок под индивидуальное жилищное строительство в деревне Рождественно округа Шаховская сдали в аренду по итогам торгов 14–18 сентября. Годовая плата составила 25 807,78 руб., сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

С 14 по 18 сентября 2026 года в Подмосковье провели 106 земельно-имущественных аукционов. Самый недорогой участок в аренду по итогам недели сдали в округе Шаховская. Его площадь — чуть больше 10 соток, участок расположен в деревне Рождественно и предназначен для индивидуального жилищного строительства. В торгах участвовали два претендента, итоговая годовая плата выросла незначительно и составила 25 807,78 руб.

Комитет еженедельно фиксирует случаи, когда начальная цена участка на торгах не меняется или растет незначительно. Как правило, такие участки находятся не менее чем в 100 км от столицы. Победителем аукциона становится участник, предложивший наибольшую цену.

С начала 2026 года победителям торгов в округе Шаховская передали 104 участка в аренду и 76 — в собственность. Сейчас на портале торгов ЕАСУЗ размещено более 2 тыс. лотов.

Комитет публикует информацию о закупках и торгах Подмосковья в мессенджере МАКС. Там можно узнать о доступных лотах, выставленном на торги имуществе и порядке подачи заявки на аукцион.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил главам округов решать вопрос с имуществом.

«Еще раз прошу глав внимательно посмотреть вокруг в части работы, назначения имущества, земли для развития экономики, для благоустройства, для расселения ветхого, аварийного жилья, для проектов реновации. Все это имеет принципиально важное значение», — подчеркнул Воробьев.