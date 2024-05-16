В округе Пушкинский возводят ЖК «Публицист» более чем на 2 тыс квартир

В подмосковном Пушкине возводят ЖК «Публицист». Девелопер приступил к строительству первых трех жилых корпусов первой очереди проекта общей реализуемой площадью 150,3 тыс. кв. метров на 2 013 квартир, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

В настоящий момент на объекте подготовлены котлованы, ведутся работы по устройству свайного поля, строители приступили к заливке фундамента. На площадке устанавливают шесть башенных кранов. Всего в первой очереди проекта предусмотрено строительство пяти жилых корпусов на 3 818 квартир с подземным паркингом и коммерческими помещениями на первых этажах.

Новостройка будет состоять из среднеэтажных жилых домов переменной высотности — от 9 до 15 этажей.

Арт-квартал реализуется в 17 км от МКАД по Ярославскому шоссе рядом с торговым центром «Акварель».

Проект жилого комплекса предусматривает возведение всей необходимой социальной инфраструктуры: две школы на 3 300 учеников, пять детских садов на 300 мест в каждом, физкультурно-оздоровительный комплекс и поликлинику на 430 посещений.

Рядом с жилым кварталом есть все для комфортной жизни: детские сады и школы, поликлиники, спорткомплекс с бассейном, крупные торговые центры и строительные гипермаркеты.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.