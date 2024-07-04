В округе Пушкинский реконструировано здание бывшего кинотеатра

В рамках работ по ликвидации аварийных, недостроенных и самовольных объектов на территории региона, в городе Пушкино, на улице Маяковского восстановлен заброшенный аварийный нежилой объект № 1 — здание бывшего кинотеатра, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

«Двухэтажное, кирпичное здание бывшего кинотеатра было построено в 1970-х годах прошлого века. Общая площадь объекта составляет порядка 1 100 квадратных метров. Последние годы здание пустовало и пребывало в бесхозном, полуразрушенном состоянии. В 2022 году произошла смена правообладателя объекта. После чего в 2023 году профильными ведомствами и администрацией городского округа, совместно с новым собственником было принято решение о капитальном ремонте строения и проведен полный комплекс строительно-монтажных работ. На сегодняшний день сооружение полностью восстановлено, прилегающая территория свободна от строительного мусора и благоустроена», — рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

В настоящий момент здание используется как магазин товаров повседневного спроса.

Всего на территории городского округа Пушкинский было выявлено 299 объектов незавершенного строительства. На сегодняшний день ликвидировано и приведено в соответствие 183 проблемных объекта, что составляет 61% от общего количества. Работа в этом направлении будет продолжена.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что программу переселения из аварийного жилья планируют завершить в регионе досрочно.

Также по поручению губернатора в регионе выявляют и ликвидируют самострои, недострои и аварийные строения.