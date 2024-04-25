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В округе Пушкинский достроены два дома для переселенцев из аварийного жилья

На улицах Октябрьская и Гоголевская в городском округе Пушкинский завершено строительство двух домов для переселенцев из аварийного жилья. Объекты получили разрешение на ввод в эксплуатацию, сообщает пресс-служба министерства стройкомплекса Подмосковья.

Сейчас ведется пусконаладка инженерных систем, а также завершается благоустройство территории.

Планируется, что в новые квартиры двух новостроек переедет 186 семей — порядка 500 человек, которые сейчас проживают в 42 аварийных домах в округе Пушкинский. Общая расселяемая площадь аварийного жилого фонда составит более 8,3 тыс. кв. метров.

Также в округе Пушкинский стартовала новая программа переселения из аварийного жилья, в рамках которой будет расселено более 1 200 человек и 18,8 тыс. аварийных «квадратов».

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что программу переселения из аварийного жилья планируют завершить в регионе досрочно.

Также по поручению губернатора в регионе выявляют и ликвидируют самострои, недострои и аварийные строения.