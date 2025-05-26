В округе Истра провели комплексные ремонтные работы на территориях

В рамках благоустройства входной группы в Истре, на улице Адасько, 4, специалисты УК АО «Истринская теплосеть» выполнили ряд важных работ. На первом этапе был произведен демонтаж старого покрытия верхней площадки входной группы, что позволило выявить все проблемные участки. Особое внимание уделили ремонту нижней ступеньки рядом с пандусом. После завершения демонтажных работ и уборки строительного мусора на площадке была залита новая стяжка. Завершающим этапом стало оштукатуривание боковой части крыльца между ступенями. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В целях обеспечения безопасности жителей в Павловской Слободе на улице Дзержинского, 2, специалисты МБУ «ЖКУ м. о. Истра» провели ремонт перильного ограждения. Работы включали в себя сварочные манипуляции с арматурой, что позволило восстановить целостность конструкции и предотвратить возможные несчастные случаи.

После завершения отопительного сезона особое внимание уделяется состоянию систем отопления. В доме № 1 по улице Дзержинского в Павловской Слободе сотрудники МБУ «ЖКУ м. о. Истра» провели ежегодную опрессовку и промывку системы отопления.

Потепление на этой неделе значительно активизировало работы на улицах и общественных пространствах не только в Истре, но и по всему округу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что жители оставляют положительные отзывы, особенно если дом отремонтирован при комплексном подходе. По этой теме важен диалог с людьми.

«Следующая тема в продолжение темы управляющих компаний — это работа фонда капитального ремонта. Сегодня будет доклад о программе в целом, о подходах, нюансах. Мы видим и положительные отклики жителей тогда, когда, особенно, дом отремонтирован при комплексном подходе — это, значит, кровля, это, значит, фундамент, сети и желательно фасад. Понятно, что все-таки большинство домов мы ремонтируем фрагментарно, меняя самое насущное, самое необходимое: где-то это кровля, где-то — внутренние коммуникации», — сказал Воробьев.