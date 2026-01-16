В Одинцовском округе завершается утепление фасадов спортшколы «Старый городок»

В поселке Старый Городок на улице Школьная продолжается капитальный ремонт физкультурно-оздоровительного комплекса — спортивной школы «Старый городок». Работы ведутся по государственной программе Московской области за счет регионального бюджета. Подрядчиком выступает ООО «Трансстрой».

В настоящее время завершается монтаж утепления фасадов с использованием минеральной ваты толщиной 10 сантиметров. Установлены кронштейны под направляющие для керамогранита, смонтирована ветрозащитная и влагозащитная пленка. Внутри здания проложены инженерные системы, стены оштукатурены на 85% и выравниваются под финишную отделку. На первом этаже подготовлено основание пола: выполнена песчаная подушка, залит бетон, уложен утеплитель и начато армирование.

Завершить капитальный ремонт планируется в августе 2026 года, чтобы с 1 сентября обновленная школа вновь открылась для занятий, сообщил глава Одинцовского округа Андрей Иванов.

В спортшколе проходят тренировки по кёкусинкай карате, спортивной акробатике и прыжкам на батуте. Основным направлением является спортивная акробатика: у 15 тренеров занимается около 350 спортсменов. За время работы отделение подготовило 30 чемпионов мира, 36 чемпионов Европы, 25 заслуженных мастеров спорта России, более 40 мастеров спорта международного класса и более 200 мастеров спорта России. С 1998 года представители школы ежегодно побеждают на первенствах и чемпионатах России. В составе сборной России 2024 года числятся 37 спортсменов из спортшколы «Старый городок».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что капитальный ремонт школ набирает обороты в Подмосковье. Это очень важно для того, чтобы вовремя начать учебный год.

«Специфика и сложность капитального ремонта нам хорошо знакома. Это крайне важная мобилизация в начале года для того, чтобы вовремя начать учебный год. Или в этот же год, или через период — в зависимости от объекта», — сказал Воробьев.