В Одинцовском округе согласовали новый квартал в Заречье

Архитектурная комиссия градостроительного совета Подмосковья согласовала облик нового квартала в ЖК «Резиденции Сколково» в поселке Заречье Одинцовского округа. В составе проекта предусмотрены три жилых корпуса на 650 квартир общей площадью более 44 тыс. кв. метров, рассчитанные на 1,5 тыс. жителей, сообщает пресс-служба мособлархитектуры.

Проект продолжает архитектурную концепцию существующего комплекса и завершает застройку с западной стороны. В квартале построят три корпуса. Первый — Г-образный, из семи секций, на 341 квартиру и 176 кладовых. В нем также разместят подземный паркинг на 458 машино- и 31 мотоместо, встроенный детский сад и продуктовый магазин с отдельными входами.

Второй корпус состоит из трех девятиэтажных секций на 132 квартиры и 89 кладовых. Третий — трехсекционный, девятиэтажный, на 177 квартир и 118 кладовых. Фасады оформят в единой палитре с использованием бетонной плитки под кирпич, фиброцементных панелей и алюминиевых кассет. В отделке применят акценты жемчужно-бежевого, светло-серого и медного оттенков.

Квартал реализуют по концепции «двор без машин». Архитекторы предусмотрели балконы и террасы глубиной до 50 см без сплошного остекления, а также ниши под кондиционеры, скрытые декоративными решетками. С верхних этажей откроется вид на Мещерский парк. Рядом находится школа на 750 мест, ввод которой запланирован в текущем году.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, ежегодно в Подмосковье становится на 40 тыс. школьников больше, именно поэтому в регионе продолжают строить современные образовательные учреждения, а также капитально ремонтируют уже имеющиеся объекты.

«Мы делаем капитальный ремонт в 42 школах по президентскому нацпроекту «Образование». Мы хотим, чтобы школы были не просто местами для учебы, а настоящими центрами для развития детей, где они смогут учиться, творить и проводить время», — заявил Воробьев.