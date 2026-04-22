В Одинцовском округе начали строить дом в ЖК «Заречье Парк»

Строительство нового девятиэтажного дома на 320 квартир стартовало в жилом комплексе «Заречье Парк» в Одинцовском городском округе. Ввод корпуса площадью 18 тыс. кв. м запланирован на четвертый квартал 2027 года, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Группа «Самолет» реализует проект в составе жилого комплекса «Заречье Парк». На площадке завершены подготовительные работы, строители приступили к устройству монолитного каркаса здания.

Архитектурная концепция вдохновлена голландским стилем. Фасады выполнят в минималистичной гамме с мягкой градацией тонов. В отделке используют крупноформатные фиброцементные панели и бетонную плитку, что подчеркнет современный облик дома.

В корпусе предусмотрены квартиры от студий до четырехкомнатных евроформата площадью более 100 кв. м. Покупателям предложат планировки с мастер-спальнями, гардеробными и несколькими окнами. Часть жилья сдадут с финишной отделкой, также доступны варианты без отделки.

Входы в подъезды расположат на уровне земли. В секциях обустроят зоны отдыха, рабочие пространства, места для корреспонденции и помещения для колясок. Двор будет закрыт для автомобилей. На территории разместят детские и спортивные площадки, велодорожку, теннисный стол, беседки и столы для шахмат.

ЖК расположен к западу от Москвы рядом с Мещерским парком и инновационным центром «Сколково». Проект имеет выезд на МКАД и южный дублер Кутузовского проспекта. В составе комплекса запланированы детский сад на 210 мест, школа на 600 учеников, поликлиника на 300 посещений в смену и паркинг на 717 машино-мест. Школа уже работает, паркинг открыт, на первых этажах домов действуют объекты стрит-ритейла.

Соцобъекты в рамках комплексного развития территорий также строят компании ПИК, группа «Самолет», ГК «Гранель», ГК ФСК и другие за счет внебюджетных источников.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил рассмотреть программу, предполагающую появление новых домов в городах Московской области. Например, как в Дубне, где сначала появился один новый дом, а сейчас строится намного больше.

«У нас сейчас ситуация на жилищном рынке во всей стране, вы видите, если кто читает, интересуется, непростая. <…> Мы стараемся, чтобы в каждом городе у нас был парк, лесопарк, сквер. <...> Это сложная задача, но я прошу вместе с главами рассмотреть и очень внимательно <…> работу, которая предполагает появление новых домов в Воскресенске, Сергиевом Посаде, Талдоме, Шатуре, ну, и так далее», — сказал Андрей Воробьев.