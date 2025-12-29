В Одинцово начали устанавливать окна в новой поликлинике на 500 посещений

В жилом комплексе «Гусарская Баллада» в Одинцово подрядчик приступил к установке окон в строящейся поликлинике на 500 посещений в смену, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

В жилом комплексе «Гусарская Баллада» в Одинцово продолжается строительство новой поликлиники, рассчитанной на 500 посещений в смену. Подрядная организация приступила к монтажу оконных блоков.

На строительной площадке работают более 40 специалистов и три единицы техники. В настоящее время ведется устройство кровли, монтаж внутренних инженерных сетей и прокладка теплотрассы на прилегающей территории. Общая готовность объекта превышает 50%.

Здание площадью 6 тысяч кв. м будет разделено на взрослое и детское отделения. Взрослое отделение сможет принимать до 350 пациентов в смену, детское — до 150. На территории предусмотрены парковка на 45 машиномест и детская игровая площадка.

Поликлиника будет обслуживать жителей ЖК «Гусарская Баллада» и поселка Лесной городок. Завершить строительство планируется до конца 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется важная программа по строительству поликлиник. Одна из них в Котельниках на 400 посещений в смену откроется в начале июня.

«Поликлиника в Котельниках на 400 посещений в смену почти готова. Я очень надеюсь, что в июне мы запустимся. Важно, чтобы оборудование работало, ну и, конечно, были врачи — и общей практики, и узкие специалисты. Наша задача — создать для них все условия, в том числе позаботиться о тех, кого мы приглашаем из других регионов: из Астрахани, Башкирии, Кемерово, как здесь. У нас достаточно продолжительное время действует программа социальной ипотеки для врачей, компенсация аренды жилья и другие меры поддержки», — рассказал глава региона.