В новой больнице в Балашихе обустраивают переходы между корпусами

Андрей Ковалев, инженер компании «МСУ-1», рассказал, что на стройплощадке обустраивают подземные переходы, один из которых соединит патологоанатомический корпус с основным зданием. Как рассказал специалист, общая площадь перехода, ведущего к корпусу, составляет около 100 квадратных метров. Особенность конструкции заключается в ее подземном расположении. По информации инженера, переход будет выполнять сразу несколько функций: транспортировка пациентов в корпус, перевозка оборудования для операций, перемещение персонала между корпусами. Кроме того, в переходе разместят инженерные коммуникации: сети водопровода, отопления, электричества и другие.

Андрей Ковалев уточнил, что на объекте сейчас работают бригады ООО «РКС» — они занимаются подключением инженерных сетей. На текущий момент переход находится в стадии готовности монолитной конструкции. В дальнейшем, как пояснил инженер, конструкцию оштукатурят, покрасят и проведут все необходимые коммуникации.

По словам Ковалева, завершить строительство подземного перехода планируют в начале 2027 года. Это станет важным шагом в развитии инфраструктуры будущей больницы: надежное и функциональное соединение корпусов повысит эффективность работы медицинского комплекса и обеспечит удобство для пациентов и персонала.

Строительство многопрофильной больницы в Ольгино ведется при поддержке Президента России. На текущий момент степень готовности объекта превышает 45%.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее обратил внимание на важность работы первичного звена здравоохранения.

«Мы и дальше будем осуществлять и строительство, и капитальный ремонт поликлиник. Это часто подчеркивает наш президент (Владимир Путин — ред.). Именно работа первичного звена», — сказал Воробьев.