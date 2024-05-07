сегодня в 15:08

В Мытищах проверили ход подготовительных работ при строительстве склада

Инспекторский состав Главного управления государственного строительного надзора Московской области провел плановую проверку строительства склада, возводимого вблизи деревни Аббакумово в Мытищах. Застройщиком выступает ООО «Монтаж Строй». Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Одноэтажное отапливаемое здание склада площадью 2,5 тыс. кв. метров планируется использовать для хранения продуктов при температуре от +2 до +5 градусов. Предполагаемая общая численность персонала на объекте составит порядка 20 человек.

Согласно проекту, в здании склада оборудуют раздевалки, душевые и комнату приема пищи. На прилегающей территории предусмотрено размещение зон погрузки-разгрузки.

В настоящее время на объекте ведутся работы по разработке грунта до проектных отметок.

Окончание строительства намечено на I квартал 2025 года.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.