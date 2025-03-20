В Мытищах появится новая школа на 550 мест с фасадами в природных оттенках

Мособлархитектура поддержала архитектурный облик общеобразовательной школы, которая готовится к реализации в городском округе Мытищи, на участке Центральная Усадьба, вблизи Ярославского проезда, сообщает пресс-служба ведомства.

«Новое учебное заведение на 550 мест рассчитано на комфортное размещение 200 учащихся начальной школы и 350 учеников средней и старшей школы. Общая площадь трехэтажного здания составит более 19 тыс. кв. метров. В рамках реализации проекта планируется создать более 80 новых рабочих мест», — рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Ввести в эксплуатацию социальный объект планируется в III квартале 2027 года.

Здание школы имеет трехчастную композицию. Блок общих помещений в центре учебного учреждения соединяет два ассимметричных «крыла», в которых расположены помещения начальной, средней и старшей школы. Такая структура позволяет избежать пересечения потоков учащихся.

«Общественные пространства, играющие особенную роль в создании комфортной образовательной среды, формируют каркас, на который собираются остальные функциональные зоны. Через витражное остекление главной входной группы открывается вид на пространство вестибюля, максимально наполненное естественным светом. Центральный блок общешкольных помещений выделен акцентными выступающими прямоугольными элементами. Фасады оформлены плиткой, имитирующей кирпич. Геометрически правильные узоры вертикальных и горизонтальных рустованных поверхностей контрастируют с ажурной „бразильской“ кладкой. Благодаря этим мелким, но эффектным деталям на поверхностях создается сложный рельеф, подчеркивается композиция фасада», — прокомментировала Александра Кузьмина, главный архитектор Московской области.

Колористическая палитра представлена в оттенках коричневого, серого и бежевого цвета и гармонично сочетается с окружающей застройкой. Нерегулярный ритм оконных проемов различных пропорций добавляет фасадам пластичности.

В новом образовательном учреждении помимо учебных классов запланированы мастерские по обработке дерева и металла, кабинеты кулинарии, кройки и шитья, библиотечно-информационный центр с просторным читальным залом, медиатекой и книгохранилищем, центр детских инициатив, IT пространство. Также в школе разместится актовый зал на 175 мест с сопутствующими помещениями, пищеблок полного цикла, 2 спортивных зала, медицинский блок с прививочной, кабинетами логопеда и психолога.

На кровле появится цветовое покрытие, формирующее «пятый» фасад. На фасадах предусмотрены места для размещения информационных табличек и домовых знаков.

Вход выполнят в одном уровне с отметкой земли, без ступеней и пандусов, что обеспечивает комфорт, а также доступность для маломобильных групп населения.

На территории школы будут созданы площадка для проведения общешкольных мероприятий, опытное поле, зоны отдыха. Появится поле для мини-футбола, универсальная площадка для игры в волейбол и баскетбол, беговые дорожки, площадка для прыжков в длину, зоны для подвижных игр, велопарковка. Будут проведены мероприятия по благоустройству и озеленению.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что бюджетные и внебюджетные программы по строительству школ имеют большое значение.

«Все государственные программы — и бюджетные, и внебюджетные по строительству школ — имеют большое значение», — сказал Воробьев.