В Мытищах Подмосковья завершили фундамент админздания

Строительство административного здания продолжается в Мытищах: подрядчик завершил устройство фундамента и приступил к возведению подземной части. Пятиэтажный комплекс площадью 8,9 тыс. кв. м планируют достроить до конца 2027 года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Подрядная организация завершила устройство фундамента будущего административного здания в Мытищах. На площадке установлен башенный кран, строители начали армирование вертикальных конструкций подземной части. В работах задействованы 39 человек и три единицы техники.

Проект предусматривает строительство пятиэтажного здания общей площадью 8,9 тыс. кв. м. Внутри разместят офисные помещения, зал для коллегиальных заседаний, конференц-зал, а также технические и служебные помещения.

«Проектом предусмотрено возведение пятиэтажного здания общей площадью 8,9 тыс. кв. м. Внутренняя планировка комплекса будет включать офисные помещения, зал для проведения коллегиальных заседаний, конференц-зал, а также различные технические и служебные комнаты», — уточнил министр строительного комплекса региона Александр Туровский.

Благоустройство территории включает устройство тротуаров, создание парковочных мест, зон отдыха и озеленение. Проект реализуют в рамках государственной программы Московской области, завершить все строительные и отделочные работы планируют до конца 2027 года. В комплексе создадут условия для работы сотрудников судейского корпуса.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности реализации всех инициатив по благоустройству в регионе.

«Очень важно, чтобы все, что мы благоустраиваем — от тротуара, сквера, небольшого парка в микрорайоне до парка в лесу — было реализовано. <…> У нас уже следующая программа: 75 объектов на следующий год. Почему их важно анонсировать? Потому что к ним важно готовиться, потому что это контракты, потому что подходы, материалы — вы все это прекрасно понимаете», — сказал Воробьев.