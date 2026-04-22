В Мытищах одобрили проект детсада на 350 мест в «Яуза парк»

Архитектурная комиссия градостроительного совета Подмосковья согласовала облик детского сада на 350 мест на улице Колонцова в поселке Метровагонмаш горокруга Мытищи. Объект войдет в состав жилого проекта «Яуза парк», сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

Детский сад общей площадью более 5 тыс. кв. м рассчитан на 14 групп для детей от ясельного до подготовительного возраста. В группах предусмотрены игровые и спальные комнаты, раздевалки, туалетные помещения и буфеты.

«Проект нового детского сада в Мытищах предусматривает размещение 14 групп детей различного возраста. Планировочные решения соответствуют лучшим образцам проектирования современных образовательных пространств», — рассказала министр правительства Московской области Наталья Шувалова.

На первом этаже разместят музыкальный зал, кабинеты методиста, логопеда и музыкального работника, а на втором — физкультурный зал. В здании также запроектированы медицинский кабинет, пищеблок, прачечная и гладильная.

«Здание сформировано из кубических модулей различного объема, соединенных в нестандартной композиции. Такое решение позволяет вынести помещения разного назначения в отдельные модули и создать для каждой группы автономное пространство», — отметила главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.

Фасады выполнят из клинкера по системе навесных вентилируемых фасадов. Оттенки от бежевого до медно-коричневого позволят вписать объект в окружающую застройку. На прилегающей территории обустроят прогулочные зоны с комплексным благоустройством. Проектировщиком выступает «ПроектСтройГруппа», застройщик — ПИК.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, ежегодно в Подмосковье становится на 40 тыс. школьников больше, именно поэтому в регионе продолжают строить современные образовательные учреждения, а также капитально ремонтируют уже имеющиеся объекты.

«Мы делаем капитальный ремонт в 42 школах по президентскому нацпроекту «Образование». Мы хотим, чтобы школы были не просто местами для учебы, а настоящими центрами для развития детей, где они смогут учиться, творить и проводить время», — заявил Воробьев.