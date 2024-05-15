сегодня в 14:28

В Мытищах начали строительство детского сада на 225 мест в мкр Метровагонмаш

Инспекторы Главного управления государственного строительного надзора Московской области проверили строительство детского сада на 225 мест в Мытищах, возводимого в мкр. Метровагонмаш. Разработка грунта до проектных отметок и устройство котлована завершены. Строители приступили к монтажу фундаментной плиты, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Согласно проекту, будущий детский сад общей площадью 4,9 тыс. кв. метров возведут в 3 этажа. В рамках внутренней планировки для 9 групп по 25 человек оборудуют спальни, игровые, гардеробные комнаты, пищевой и медицинский блоки.

Групповые ячейки первого этажа будут оснащены теплыми полами. Также в здании разместятся залы для занятий музыкой и физкультурой. На прилегающей территории обустроят зоны отдыха с теневыми навесами, детские игровые и спортивные площадки.

Дошкольное образовательное учреждение достроят в IV квартале 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.