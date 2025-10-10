В Мытищах контролируют строительство логистического комплекса

Строительство логистического комплекса «Ховрино-1» стало поводом для выездной встречи представителей администрации городского округа Мытищи с жителями деревень Ховрино и Бородино при участии застройщика (ООО «Стрит Арт»), состоявшейся 29 сентября. По итогам встречи подготовили решения, часть из которых проработали к 10 октября, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В частности, приняты следующие решения:

прекращение движения грузового транспорта по улицам Бородинской и Центральной;

размещение парковок (отстойников) для фур в период эксплуатации логистического комплекса в границах земельного участка с кадастровым номером 50:12:0000000:59524;

организация проезда на земельный участок со стороны заправки «Трасса» по Осташковскому шоссе;

проработать вопрос о проектировании локальных мероприятий в части приведения улично-дорожной сети в д. Ховрино к нормативному состоянию с целью дальнейшего запуска маршрута общественного транспорта;

установка шумозащитного ограждения вокруг планируемого логистического комплекса с учетом мнения жителей.

Кроме того, застройщику дано время для проработки детальных ответов на поставленные жителями вопросы и подготовку запрашиваемой документации по планируемому к строительству объекту.

Встреча с инициативной группой жителей запланирована на 16 октября.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.