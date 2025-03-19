В Можайском округе на торгах реализовали самый бюджетный участок

С 10 по 14 марта в Московской области состоялось 110 аукционов по земельно-имущественным торгам. Так, на прошлой неделе самым бюджетным реализованным на торгах земельным участком оказался участок в аренду для ведения личного подсобного хозяйства площадью 12 соток в деревне Старая Тяга Можайского муниципального округа. В аукционе приняло участие всего 2 претендента. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Стартовая цена составляла 14 803,20 рублей в год. В ходе торгов итоговый размер годовой аренды увеличился в 2,2 раза и составил 33 899,07 рублей в год.

Случаи, когда стоимость земельного участка на торгах в Подмосковье остается неизменной или повышается незначительно, фиксируются еженедельно Комитетом по конкурентной политике Московской области.

Найти доступные лоты в любом из округов Подмосковья, выставленные на земельно-имущественные торги, можно на едином портале торгов Московской области ЕАСУЗ.

Также в телеграм-канале комитета по конкурентной политике Московской области @konkurenTEAM регулярно публикуется информация о том, где найти имущество или земельные участки, выставленные на торги, или как подать заявку для участия в аукционах.

Комитет по конкурентной политике Московской области напоминает, что в ежедневном режиме на едином портале торгов ЕАСУЗ вы найдете более 1 000 объектов недвижимого имущества, которые можно приобрести на торгах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что многие мечтают жить в частном доме на земле, но без государственной программы реализовать это желание крайне сложно. Поэтому любое участие государства, федеральных или региональных органов власти очень важно для ИЖС.

«У нас есть ряд проектов, которые мы реализуем. Их порядка 10, и они есть не только у нас в регионе. Их прелесть в том, что это не просто хаотичная застройка. Это индивидуальные дома с возможностью организации работы, открытия малого бизнеса, школ, поликлиник», — рассказал Воробьев.