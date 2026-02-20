В Можайском округе монтируют перегородки в подстанции СМП

Монтаж внутренних перегородок и инженерных систем начался в строящейся подстанции скорой медицинской помощи в селе Поречье Можайского округа. Работы ведутся по госпрограмме Московской области в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Подстанцию возводят по технологии модульного строительства. На площадке задействованы 26 рабочих и две единицы техники. Сейчас специалисты монтируют перегородки и внутренние инженерные сети, выполняют предчистовую отделку помещений и кровельные работы.

«На объекте задействованы 26 человек и 2 единицы техники. Рабочие ведут монтаж перегородок и внутренних инженерных сетей, предчистовую отделку помещений и кровельные работы. Общая стройготовность по всем видам работ составляет более 45%», — сообщил министр строительного комплекса региона Александр Туровский.

Он добавил, что завершить строительство планируется в текущем году.

Подстанция рассчитана на три бригады в смену. В одноэтажном здании площадью более 500 квадратных метров разместят медицинскую часть для оказания неотложной помощи, диспетчерскую и бытовые помещения — комнаты отдыха, гардеробные и служебные зоны. На прилегающей территории проведут благоустройство, оборудуют парковку и боксы для ремонта спецтехники.

После ввода в эксплуатацию учреждение будет оказывать экстренную внебольничную и внеполиклиническую помощь жителям округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«Мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, мы поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. Обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.