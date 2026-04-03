В Можайске продолжают реконструкцию стадиона «Спартак»

В Можайске продолжаются монолитные работы на главной спортивной арене округа — стадионе «Спартак». Проект реализуют за счет средств регионального бюджета в рамках государственной программы. Завершение реконструкции намечено на 2026 год.

Монолитные работы по возведению административно-бытового корпуса с трибунами выполнены более чем на 67%. На объекте также ведут кровельные работы и устройство подпорных стен. В строительстве задействованы 36 специалистов и 5 единиц техники.

После обновления на стадионе оборудуют футбольное поле размером 105×68 метров с искусственным покрытием, системой дренажа и подогрева. Установят четыре осветительные мачты и электронное табло. Трибуны на 1 562 зрителя оснастят защитным навесом, а в административно-бытовом комплексе разместят раздевалки и тренажерный зал.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе очень важно завершить строительство всех спортивных объектов.

«Нам очень важно все спортивные объекты, которые строятся, завершить. Вы знаете, что большая работа ведется по реконструкции центральных стадионов наших городов и большой запрос у жителей на дальнейшую модернизацию: бассейн, ледовые арены», — сказал Воробьев.