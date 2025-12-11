В Москве всплеск сделок: покупатели боятся ужесточения семейной ипотеки

В октябре в столице и Подмосковье заключено 4 тыс. сделок — на 48% больше, чем год назад, – ажиотаж подогревают страх потерять доступ к льготным программам и слухи о новом порядке семейной ипотеки, сообщили РИАМО в ГК «Садовое кольцо».

В октябре в Москве и Московской области было заключено 4 тыс. сделок с жилой недвижимостью — на 48% больше, чем годом ранее (2,7 тыс.), при одновременном повышении средних цен за квадратный метр. Этот рекордный всплеск отражает общероссийский тренд: аналогичный, а зачастую даже более выраженный рост демонстрируют и другие регионы.

Ажиотажный спрос спровоцировала новость о том, что с нового года семейная ипотека станет доступна только одному из супругов, а также слухи о возможной привязке размера процентной ставки льготного кредита к количеству детей в семье.

«У девелоперов сейчас идет активная стадия реализации. Мы это видим на примере нашего проекта в Красногорске: в ноябре план сделок превышен более чем на 110%. Несмотря на рост цен из-за инфляции, спрос высокий. Покупатели опасаются, что условия семейной ипотеки ужесточат и приобрести квартиру будет еще сложнее», — рассказал коммерческий директор ГК «Садовое кольцо» Анатолий Баталин.

Ажиотаж подогревается тем, что люди до конца не понимают, какие именно параметры затронет реформа. Есть опасения, что изменения в одной госпрограмме повлияют и на другие ипотечные продукты, например для IT-специалистов. Поэтому покупатели предпочитают не рисковать и закрыть сделку до конца года.

«Тревога, страх потери накоплений или упущенной выгоды – это сильные эмоции, с которыми многим людям сложно справиться. Поэтому они предпочитают что-то делать. Например, вложиться во что-то и на время успокоиться. А недвижимость в нашей стране – это наиболее понятный способ сберечь свои деньги, и это будет не просто счет в банке, а реальная, осязаемая покупка», — отметила практикующий психолог и супервизор Елена Стегина.

Таким образом, неопределенность и опасения покупателей становятся катализатором рекордных продаж в сегменте новостроек. Благодаря такому ажиотажу у девелоперов есть все шансы закрыть 2025 год с показателями, заметно превосходящими прошлогодние.