В Москве возведут более 160 объектов по программе создания мест приложения труда

В сравнении с 2023 годом объем строительства в столице, согласованного по программе стимулирования создания мест приложения труда (МПТ), увеличился в 1,5 раза, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«По программе стимулирования создания мест приложения труда инвесторы построят в столице более 160 объектов. Их суммарная площадь превысит 4,5 млн кв. м», — заявил Ликсутов.

Он рассказал, что реализация программы стартовала в 2020 году согласно постановлению столичного градоначальника Сергея Собянина.

«Благодаря ей получится создать больше рабочих мест за пределами Третьего транспортного кольца, москвичи смогут тратить меньше времени на дорогу от дома до работы», — добавил вице-мэр.

С начала 2024 года по этой программе Москва заключила с инвесторами 26 новых соглашений, которые предусматривают возведение 1,4 млн «квадратов» недвижимости.

«В частности, были подписаны соглашения о возведении в САО, ЗАО и ТиНАО трех производственных комплексов совокупной площадью более 183 тыс. кв. м. Таким образом, объем согласованного промышленного строительства в первом квартале 2024 года вырос более чем вдвое по сравнению с 2023-м», — уточнил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

В столице планируется возвести 52 офисных и 15 торговых центров, 6 центров инноваций, 9 логистических комплексов и 3 спортивных, 2 поликлиники, музей и детские учреждения образования.

Например, в Очакове-Матвеевском уже строят школу на 1 тыс. мест, в ней будут работать не менее 140 специалистов. А в поселении Марушкинском в Новой Москве за счет частных инвестиций появится учебно-воспитательный комплекс для 1 625 детей.

Программа стимулирования создания МПТ охватила все районы Москвы. Правительство города заключило более 90 соглашений с инвесторами на строительство свыше 4,5 млн кв. м недвижимости. Это промпредприятия, логистические комплексы, офисные и торговые объекты, учреждения образования, культуры и спорта. В результате будет создано более 210 тыс. новых рабочих мест. Объем инвестиций — свыше 1,4 трлн рублей.

Поучаствовать в программе могут не только девелоперы, кто планирует реализовать свой проект, но и те из них, кто уже строит жилье в столице. Земельные участки под застройку жилья и создание мест приложения труда расположены в разных районах Москвы. Заявки для участия в программе принимают через онлайн-сервис на Инвестиционном портале столицы.