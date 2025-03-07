В Москве пройдет вебинар об особенностях использования территорий общего пользования

Госинспекция по недвижимости проведет онлайн-мероприятие «Земли общего пользования — на что обращать внимание», передает пресс-служба ведомства.

Онлайн-встреча состоится 11 марта в 16:00, участие бесплатное.

Мероприятие пройдет в рамках профилактической работы контрольного ведомства по предупреждению нарушений в земельно-имущественной сфере.

Спикером выступит советник Управления контроля на присоединенных территориях Екатерина Задонская. Она расскажет о видах земельных участков на территории города Москвы, уделив особое внимание территориям общего пользования. Также слушатели узнают о нарушениях, выявляемых на таких землях, и на примерах из практики Госинспекции по недвижимости ознакомятся с механизмом их выявления и пресечения.

Кроме того, участникам напомнят, куда и каким образом обращаться в случае ограничения доступа на земли общего пользования, и для чего оформлять подобные территории в границах садовых некоммерческих товариществ (СНТ).

Для участия в вебинаре необходимо зарегистрироваться по ссылке.