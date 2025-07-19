В Москве на аукцион выставили 9-комнатную квартиру за 90,3 млн рублей

Московское правительство объявило аукцион по продаже просторной квартиры в старинном трехэтажном здании на Арбате. Торги по этому объекту пройдут 2 сентября, начальная стоимость составляет 90,3 миллиона рублей, сообщает РБК .

Речь идет о большом помещении площадью 206 квадратных метров, расположенном на втором этаже исторического дома. Несмотря на наличие девяти комнат, кухня в квартире довольно маленькая — всего девять квадратных метров, а помещению требуется ремонт.

Здание, известное как «Доходное владение Лазарик — Шанявского», было построено в 1870 году и является памятником архитектуры. Подробная информация о продаже размещена на Инвестиционном портале Москвы.

Дом, где находится дорогостоящая квартира, имеет очень богатую историю. По информации специалистов проекта «Шагаю по Москве», правая часть строения существовала еще до пожара 1812 года, когда в Москву вторгся Наполеон. После этих событий здание было приобретено новыми владельцами и отреставрировано.