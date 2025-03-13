В многоквартирном доме в Озерах капитально отремонтируют фасад

В доме № 22, расположенном в микрорайоне 1 города Озеры, строители проводят работы по капитальному ремонту фасада. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа Коломна.

Под контролем фонда капитального ремонта Московской области в доме отремонтируют фасад с применением навесной системы с утеплением, заменят окна в местах общего пользования, отремонтируют балконные плиты, входные группы и отмостки. Сейчас работы выполнены на четверть. На объекте работает строительная бригада в составе пяти человек.

До конца этого года будут выполнены работы по капитальному ремонту плоской крыши, систем горячего и холодного водоснабжения, центрального отопления и водоотведения.

Важным этапом ремонта станет установка коллективных приборов учета потребления ресурсов, которую проведут при обновлении внутренних инженерных систем. Это позволит жителям в дальнейшем экономить на оплате коммунальных услуг.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в этом году в регионе приемка МКД осуществляется более строго. Он подчеркнул, что важно крайне внимательно сопровождать работу по ремонту котельных, прокладке теплосетей и подготовке домов.

«Это требует дополнительных ресурсов управляющих компаний, а по некоторым муниципалитетам, где большой ветхий жилой фонд — и дополнительных мероприятий. Приближается осень, поэтому вопросы теплоснабжения также нуждаются в особом внимании», — заявил Воробьев.