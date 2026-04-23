В Лыткарине открыли стадион «Полет» после капремонта

Стадион «Полет» открылся после капитального ремонта в городском округе Лыткарино 22 апреля 2026 года. Объект обновили по региональной госпрограмме за счет бюджета Московской области, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«В ходе реконструкции на футбольном поле уложено новое искусственное покрытие, построены трибуны на 500 зрителей с навесом, созданы современные площадки для игры в баскетбол и волейбол, воркаут-зона и обновлены беговые дорожки. Также отремонтированы раздевалки и помещения для судей, полностью заменены инженерные сети и благоустроена прилегающая территория», — сообщил министр строительного комплекса Подмосковья Александр Туровский.

В день открытия на стадионе прошел первый матч между воспитанниками спортивной школы «Лыткарино» 2012 и 2013 годов рождения. Стадион «Полет» построили в 1968 году по инициативе Центрального института авиационного моторостроения имени Баранова. Обновления объекта жители ждали несколько лет.

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, на территории Московской области продолжится работа по ремонту спортивных стадионов, на это есть запрос.

«Мы продолжим дальше ремонтировать наши стадионы. Этот запрос есть везде, где стадион устарел и требует особого внимания», — уточнил губернатор.