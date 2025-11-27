В Лобне завершается строительство ФОКа

сегодня в 15:15

В Лобне на улице Ленина активно ведется строительство современного физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК), который возводится в рамках государственной программы Московской области. На данный момент строители приступили устройству фасадов здания, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Подмосковья.

Параллельно с этим ведутся внутренние отделочные работы: облицовывается чаша бассейна керамической плиткой, а также начинается благоустройство прилегающей территории.

Новый трехэтажный ФОК общей площадью около 3,1 тыс. кв. метров станет многофункциональным спортивным центром. В нем будут размещены:

Две чаши бассейна (большая и малая);

Просторный тренажерный зал;

Медицинский блок;

Раздевалки, душевые и административные помещения.

Инфраструктура комплекса будет дополнена комфортной зоной отдыха с озеленением и организованной парковкой.

Реализация проекта осуществляется за счет средств областного бюджета. Открытие ФОКа для жителей запланировано на начало 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность реализации программы «50 доступных ФОКов» и напомнил о том, чтобы все введенные в эксплуатацию спортивные объекты работали эффективно.

«(Программа — ред.) «50 умных ФОКов». Один из национальных приоритетов — это доступность массового спорта. Мы проводим заметные мероприятия в этом направлении. Центральные стадионы и подогрев полей, наши ФОКи (физкультурно-оздоровительные комплексы — ред.), бассейны мы дальше будем строить. Такой запрос есть, и это очевидно», — сказал Воробьев.