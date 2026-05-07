В Лобне капремонт школы №2 идет с опережением

Капитальный ремонт школы №2 в Лобне выполняют с опережением графика. 7 мая ход работ в двух образовательных учреждениях проверила глава городского округа Анна Кротова, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В школе №2 специалисты монтируют инженерные системы и ведут чистовую отделку. На двух этажах уже уложена плитка, пищеблок подготовлен к установке оборудования. Строители также приступили к благоустройству территории вокруг здания.

«Прогресс виден сразу. Работы идут с опережением графика», — отметила Анна Кротова.

В школе №3 капитальный ремонт также продолжается. Рабочие начали обновление стадиона.

Глава округа подчеркнула, что строительные работы могут создавать временные неудобства, и попросила жителей отнестись к этому с пониманием.

«Совсем скоро здесь появится современное и комфортное пространство для занятий спортом, доступное для всех», — добавила она.

За последние три года в Лобне открыли и капитально отремонтировали девять образовательных объектов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжается реализация проекта «Открытый стадион». Еще 36 школьных стадионов станут доступными для всех желающих.

«Открытый стадион» дает возможность любителям спорта приходить на школьные площадки во внеурочное время и пользоваться всей инфраструктурой — беговыми дорожками, тренажерами, футбольными полями, кортами, волейбольными и баскетбольными площадками, а зимой — лыжней или катком. Видим, что в выходные и по вечерам наши жители с удовольствием приходят тренироваться. За 3,5 года мы открыли уже около 490 школьных стадионов, в этом году сделаем доступными еще 36», — рассказал Воробьев.