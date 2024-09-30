В Лобне в 2024 году завершат работы по капремонту школы № 5

Работы по капитальному ремонту школы № 5 в Лобне, реализуемые по народной программе, завершатся до конца года. Капремонт учебного заведения стал возможен благодаря поддержке партии «Единая Россия». Старт работ был дан в конце июня, и спустя всего три месяца основная часть глобальных задач на объекте уже была выполнена. Об этом сообщает пресс-служба партии.

В настоящий момент рабочие выполняют монтаж оконных конструкций и утеплителя на фасаде. Укладывают пароизоляционную пленку для кровли, монтируют перекрытия над актовым и спортивным залами. Эти работы завершат в ближайшее время.

Закрыть тепловой контур, установить все окна и двери и начать подачу тепла в здание планируют до середины октября. Специалисты уверяют, что все успеют сделать в установленный срок, и это не отразится на качестве. Регулярная проверка показала, что задачи выполняются с учетом всех технологических норм.

«Мы с коллегами активно взаимодействуем с подрядчиком, контролируем ход работ. На данном объекте это важно вдвойне. Здание старое, и поэтому необходимо соблюдать все технологии, предусмотренные для ремонта подобных строений. Задача — сделать современным и комфортным не только внешний облик здания и помещения внутри, но и коммуникации, инженерные системы. По завершению ремонта сюда из старого здания переедет городской лицей, и хочется, чтобы учащиеся почувствовали колоссальную разницу», — отметил депутат партии «Единая Россия» городского совета депутатов Андрей Иванов.

Ежедневно на объекте трудятся более 20 рабочих и 3 единицы техники. И несмотря на то, что капитального ремонта в школе № 5 жители Лобни ждали более 60 лет (учреждение было построено в 1959 году), обновленное здание будет полностью соответствовать современным стандартам.

Реконструкция школы — часть народной программы партии «Единая Россия», значительная часть которой посвящена развитию и укреплению сферы образования.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.