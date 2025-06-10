В Люберцах завершили капремонт 45 многоквартирных домов

В городском округе Люберцы продолжается капитальный ремонт многоквартирных домов. С начала года работы завершены в 45 МКД, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«В городском округе Люберцы в соответствии с краткосрочным планом капитального ремонта на 2025 год работы будут проведены в 204 многоквартирных домах. На сегодняшний день капремонт завершен в 45 МКД: проведены работы по замене 17 кровель, восьми фасадов, в 20 домах заменили внутридомовые инженерные системы (из них в 13 МКД-система газоснабжения)», — отметила заместитель главы городского округа Люберцы Алена Ильницкая.

В работе находятся 57 многоквартирных домов. Проводится замена 39 кровель, ремонт 11 фасадов, в 10 МКД внутридомовых инженерных систем (из них в 2 МКД-система газоснабжения).

Капитальный ремонт во всех 204 многоквартирных домах планируется завершить до конца 2025 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории региона с 2023 по 2025 год капитально отремонтируют около 4,8 тыс. многоквартирных домов. Всего в Московской области насчитывается 57 тыс. МКД, из них свыше 44 тыс. вошли в региональную программу капремонта.

«Для жителя МКД уютный дом — это не только про его собственную квартиру, но и про подъезд, лифт, двор, общие пространства. Чтобы все исправно функционировало и радовало глаз, необходима забота, своевременное обновление», — заявил Воробьев.