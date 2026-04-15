В Люберцах завершили 40% капремонта детсада школы №26

Капитальный ремонт дошкольного отделения школы №26 на улице Коммунистическая в Люберцах выполнен на 40%. На объекте завершили демонтаж и продолжают общестроительные и отделочные работы. Открытие обновленного учреждения запланировано на 2026 год, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

«В данный момент на объекте работают 40 человек. Строители завершили демонтажные работы, ведут общестроительные и отделочные работы, занимаются ремонтом кровли и фасада», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Площадь дошкольного отделения составляет 1 711 квадратных метров. В рамках капремонта специалисты заменят оконные блоки, возведут внутренние перегородки, установят вентиляционные короба, выполнят покраску стен, заливку и укладку полов, монтаж новых дверей и освещения. Также предусмотрена модернизация пищеблока и обновление инженерных коммуникаций — систем водоснабжения, канализации, отопления и электроснабжения. После завершения работ детский сад оснастят новой мебелью и оборудованием.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе работу по капитальному ремонту делают достойно. Он подчеркнул, что эта тема касается абсолютного большинства жителей.

Воробьев выразил надежду, что с каждым годом подрядчики, которые работают в партнерстве с фондом капитального ремонта, становятся более профессиональными, приобретают компетенции, направленные на универсальное выполнение работ.