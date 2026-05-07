В Люберцах ввели надземный переход на пересечении трасс

Надземный пешеходный переход построили в городском округе Люберцы на пересечении трасс Москва — Егорьевск — Тума — Касимов и Красково — Коренево — Торбеево. Объект получил заключение о соответствии проектной документации по итогам проверки, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Строительство завершили в рамках государственной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса». После проверки Главгосстройнадзор выдал заключение о соответствии построенного объекта проекту.

Длина перехода составляет 41,9 метра. Он оснащен лифтами и системой диспетчерского управления. Конструкция рассчитана на высокий автомобильный и пешеходный трафик, что повышает безопасность и удобство передвижения.

Новый объект позволит отказаться от установки светофоров на данном участке. Это поможет снизить риск образования заторов и обеспечить более свободное движение транспорта.

В Московской области продолжается программа строительства дорог и соответствующей инфраструктуры, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

По его словам, важное значение в этом вопросе имеют подготовительная работа, проектно-сметная документация, экспертиза, ход строек.