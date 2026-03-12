В Люберцах ввели дом на 770 квартир с подземным паркингом

Общая реализуемая площадь дома составляет почти 32 тыс. кв. метров. На первом этаже размещены коммерческие помещения площадью более 2,8 тыс. кв. метров, на подземном уровне оборудован паркинг. Все квартиры передадут собственникам с финишной отделкой. В корпусе представлены преимущественно евроформаты — от студий до четырехкомнатных квартир площадью до 88,4 кв. метра. Около трети лотов имеют балконы, предусмотрены планировки с гардеробными, гостевым санузлом и постирочной.

Архитектурный облик выполнен в природной гамме с отсылкой к песчаным дюнам. Фасады облицованы клинкерным кирпичом и композитными алюминиевыми панелями в коричневых и песочных оттенках. В отделке мест общего пользования использованы керамогранит, декоративная штукатурка, металлические панели и аквапанели.

Двор организован как приватное пространство без машин. Через него проходит прогулочный маршрут с площадками для отдыха, игр и воркаута. Комплекс расположен в девяти километрах от МКАД по Новорязанскому шоссе. В составе проекта также строят два корпуса, детский сад на 285 мест и школу на 1100 учеников. Всего предусмотрены четыре детских сада на 1 110 воспитанников, две школы на 2 300 учеников и поликлиника на 305 посещений в смену.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что благодаря центру содействия строительству в Подмосковье ввели в эксплуатацию 5 млн кв. метров коммерческих помещений.

«Мы с 3,8 млн кв. метров ушли на 5 млн кв. метров введенных в эксплуатацию коммерческих площадей. Все это благодаря более гибкому отношению к тем, кто обращается к нам за помощью. Это говорит о том, что при желании и готовности к трансформации мы достигаем результатов в каждом направлении», — сказал Воробьев.